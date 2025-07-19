В Татарстане зарегистрировали семь неблагополучных пунктов по бешенству

Зарегистрированных случаев африканской чумы свиней в Татарстане не было с 2023 года

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С начала текущего года в Татарстане зарегистрированы семь неблагополучных пунктов по бешенству. Такие данные озвучил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Тимур Галеев на совещании в Доме правительства.

По его словам, в России все чаще фиксируют случаи инфекционных заболеваний животных, в том числе бруцеллеза, бешенства и африканской чумы свиней. За первое полугодие этого года в стране зарегистрировано 265 случаев бруцеллеза, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 276 случаев.



В Татарстане очаги фиксировали в Дрожжановском, Черемшанском, Рыбно-Слободском и Балтасинском районах. К этому привел несанкционированный ввоз и приобретение животных без ветеринарных сопроводительных документов. Зарегистрированных случаев африканской чумы свиней в Татарстане не было с 2023 года. Тем не менее ситуация остается напряженной, так как заболевание наблюдается в соседних регионах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что профилактика опасных заболеваний животных — одна из основных задач для региона.



— Речь идет о безопасности нашей республики. Мы крупный животноводческий регион. Очень важны превентивные меры, поскольку эти болезни несут большую угрозу, — сказал он.

Напомним, в Рыбно-Слободском районе Татарстана в четверг из-за нарушений приостановили деятельность молочного цеха и фермы. У одного из сотрудников выявили бруцеллез.

Галия Гарифуллина