Гидрометцентр России: температура в Татарстане опустится ниже климатической нормы

Такая же погода ожидается в центральных регионах Приволжского федерального округа

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане ожидается температура на 4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— По-настоящему холодная погода, на 4—8 градусов ниже нормы, ожидается на Урале с субботы. Температура на 4 градуса ниже нормы прогнозируется также в Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа. Затем этот холод распространится в выходные на юг Западной Сибири, там будет очень холодная погода, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее аномальная жара, установившаяся в Татарстане в июле, привела к рекордному потреблению электроэнергии в республике. 10 июля в 13.00 мск в энергосистеме республики был зафиксирован максимум потребления мощности на уровне 4 580 МВт.

Галия Гарифуллина