В России выделят почти 3 млрд рублей на развитие судостроительной отрасли

Субсидии позволят выполнить обязательства по не менее чем 70 ранее заключенным договорам, связанным с судостроением

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Из-за повышения ключевой ставки правительство России направит Минпромторгу 2,965 млрд рублей для предотвращения ухудшения ситуации с развитием судостроительной отрасли. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Для возмещения части затрат на оплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей и для предоставления договоров купли-продажи с рассрочкой будут выделяться субсидии. Это позволит выполнить обязательства по не менее чем 70 ранее заключенным договорам, связанным с судостроением.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 500 млрд рублей на развитие судостроения в ближайшие шесть лет.

Дарья Сайфиева