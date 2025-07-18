В России выделят почти 3 млрд рублей на развитие судостроительной отрасли
Субсидии позволят выполнить обязательства по не менее чем 70 ранее заключенным договорам, связанным с судостроением
Из-за повышения ключевой ставки правительство России направит Минпромторгу 2,965 млрд рублей для предотвращения ухудшения ситуации с развитием судостроительной отрасли. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Для возмещения части затрат на оплату процентов по кредитам, уплату лизинговых платежей и для предоставления договоров купли-продажи с рассрочкой будут выделяться субсидии. Это позволит выполнить обязательства по не менее чем 70 ранее заключенным договорам, связанным с судостроением.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 500 млрд рублей на развитие судостроения в ближайшие шесть лет.
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