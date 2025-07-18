В июле спрос на срочные заказы по ремонту и установке техники вырос на 70%

Фото: Артем Дергунов

Июль 2025 года приносит температурные рекорды сразу в нескольких регионах России: жара установилась в центральной части страны, на юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Из-за этого резко выросла нагрузка на бытовую технику (кондиционеры и системы вентиляции), выросло и количество обращений за ее обслуживанием и ремонтом. По данным «Авито Услуг», за первую неделю июля спрос на ремонт и обслуживание кондиционеров и систем вентиляции увеличился в 4,5 раза по сравнению с последней неделей июня. Запросов на ремонт холодильников и морозильных камер стало больше на 19%.

Отдельную динамику показывает спрос на срочные заказы — когда пользователи выбирают опции «выполнить услугу сейчас» или «выполнить услугу сегодня». С начала июля количество таких заявок на установку и обслуживание климатической техники, а также холодильного оборудования выросло на 70%.

По данным платформы, в среднем 35% пользователей хотят получить услугу как можно быстрее. В свою очередь, около 20% исполнителей ежедневно готовы оперативно принять срочный заказ.

