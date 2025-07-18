Телефонные мошенники из Кыргызстана обманули педагога из Буинского района на миллион рублей

Фото: Ирина Плотникова

22-летняя учительница из Буинского района стала жертвой телефонных мошенников, потеряв более 1 млн рублей. В ходе расследования установлено, что злоумышленники использовали телефонные номера, зарегистрированные в том числе в Кыргызстане, пишет МВД.

Педагог в течение четырех дней получала звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных ведомств и правоохранительных органов. Мошенники убеждали ее в том, что с ее счета готовится несанкционированный перевод средств на нужды Украины, и она понесет за это уголовную ответственность.

Испуганная девушка, следуя инструкциям злоумышленников, собрала все свои сбережения, оформила кредит и перевела деньги на указанные ими банковский счет и четыре абонентских номера. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

Установлено, что телефонные номера, использованные мошенниками, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, Астраханской области, а также в Кыргызстане.

МВД предупредило родителей о рисках, подстерегающих детей в онлайн-играх.



Рената Валеева