МККК выступил нейтральным наблюдателем при обмене телами погибших между Россией и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) по просьбе России и Украины принял участие в качестве нейтрального наблюдателя в операции по обмену телами погибших военнослужащих в июне. Об этом заявила официальный представитель МККК Клер Каплун для РИА «Новости».

В июне российская сторона передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а Россия, в свою очередь, получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Помимо обмена телами, между Россией и Украиной также осуществляется обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

— По приглашению соответствующих властей эксперты МККК приняли участие в качестве нейтрального наблюдателя в операции по репатриации останков военнослужащих между Россией и Украиной. Наши команды предоставляли технические консультации и материальную поддержку для обеспечения достойного обращения с погибшими по взаимному согласию сторон, — сообщила Клер Каплун.

Заместитель главы МИД Сергей Вершинин ранее отметил, что техническое содействие МККК в ходе передачи тел военнослужащих ВСУ было полезным, а отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.

Напомним, Россия ожидает предложений от украинской стороны относительно возможной даты проведения следующих переговоров.

Рената Валеева