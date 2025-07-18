Росреестр Татарстана зафиксировал рост регистраций земельных участков в июне на 11%

Фото: Ирина Плотникова

Росреестр Татарстана зафиксировал рост количества зарегистрированных земельных участков в июне 2025 года на 11% по сравнению с маем. Ведомством зарегистрировано 19,5 тыс. земельных участков против 17,6 тыс. в мае. По сравнению с июнем 2024 года рост составил 10,7%. Об этом «Реальному времени» сообщили в Росреестре.

Стабильным остается спрос на объекты недвижимости, на которые зарегистрированы переходы прав по договору купли-продажи. Всего в июне зарегистрировано 11,2 тыс. таких договоров. Минимальный рост наблюдается в отношении жилых помещений на основании договоров купли-продажи — 3692 договора в июне против 3616 в мае.

— По итогам июня в Татарстане наблюдается стабильная динамика спроса на объекты недвижимости. Наибольший рост, почти в 11%, в сравнении с маем, был зафиксирован на земельные участки. В целом динамика коррелируется с традиционным весенне-летним периодом активности граждан, — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев отметил, что ,«несмотря на то, что в настоящее время условия для покупки недвижимости не лучшие, спрос сохраняется на прежнем уровне, что подтверждается официальной статистикой Росреестра. Более того, наблюдается рост количества сделок. Уверен, что такая тенденция сохранится как минимум до конца текущего года».

Рената Валеева