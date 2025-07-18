«Ъ»: военных врачей будут судить за поборы с раненых участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Краснодарский гарнизонный военный суд в конце июля приступит к рассмотрению двух уголовных дел о коррупции в 419-м военном госпитале (ФГКУ «419-й ВГ») Минобороны России, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, дела связаны с получением взяток за оформление так называемых форм №100 — документов, подтверждающих получение ранения, контузии или военной травмы, дающих право на компенсационные выплаты участникам СВО.

Согласно картотеке суда, военные врачи Владимир Хмелик, Денис Симанчук и Леонид Назаренко, занимавшие руководящие должности в госпитале, обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

До октября 2024 года Хмелик был начальником ФГКУ «419-й ВГ» Минобороны России, Симанчук занимал должность его заместителя по медицинской части, а Назаренко — начальника поликлиники при госпитале.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Трое военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта — Александр Балашов, Рамазан Раджабов и Евгений Теличко — обвиняются в передаче взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Посредничество в коррупционных схемах (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) вменяют рядовому Сергею Богатыреву и гражданским лицам Эдгару Манукяну и Владиславу Филонову.

По сведениям «Коммерсанта», в уголовном деле о коррупции в 419-м военном госпитале есть и другие фигуранты, в том числе медсестра инфекционного отделения. Следствие полагает, что к коррупционной схеме были причастны неустановленные сотрудники учреждения.

Рената Валеева