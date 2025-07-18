Россия увеличила вложения в госдолг США в мае до $42 млн

Объем принадлежащего России портфеля американских государственных облигаций вырос в мае до $42 млн, увеличившись с $31 млн в апреле. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США, пишет РИА «Новости».

Согласно майской статистике, российский портфель состоит из $32 млн в долгосрочных ценных бумагах и $10 млн в краткосрочных. В апреле эти показатели составляли $27 млн и $4 млн соответственно.

Несмотря на увеличение, российский портфель госдолга США остается незначительным по сравнению с другими странами.

В списке крупнейших держателей американского долга по-прежнему лидирует Япония, увеличившая свои вложения до $1,135 трлн с $1,1345 трлн в апреле. На втором месте находится Великобритания, чьи вложения выросли до $809,4 млрд с $807,7 млрд. Китай занимает третье место, однако его вложения снизились до $756,3 млрд с $757,2 млрд в апреле.

Банк международных расчетов, который называют «банком центробанков», раскритиковал стейблкоины, заявив, что они не могут стать основой будущей денежной системы.

Рената Валеева