«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки на лето
«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующая информация выложена на официальных ресурсах клуба.
Хоккеисты казанской команды соберутся в Казани 31 июля, где до 2 августа будут проходить медосмотр. С 3 числа месяца «Ак Барс» начнет тренировки к сезону, в ходе которого проведет пять контрольных поединков и примет участие в одном предсезонном турнире.
- 6 августа, «Нефтяник» — «Ак Барс» (в Альметьевске)
- 14 августа, «Ак Барс» — «Нефтехимик» (Казань)
- 19 августа, «Лада» — «Ак Барс» (Тольятти)
- 22 августа, «Динамо» — «Ак Барс» (Москва)
- 25 — 26 августа, турнир им. Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге
- 30 августа, «Нефтехимик» — «Ак Барс» (Нижнекамск)
«Ак Барс» в новом сезоне КХЛ стартует 6 сентября матчем в Магнитогорске с «Металлургом». Первый домашний поединок казанская команда проведет 10 сентября против «Автомобилиста».
В минувшем сезоне «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина финишировал пятым на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ и дошел до второго раунда плей-офф.
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