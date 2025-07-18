«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки на лето

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» представил план предсезонной подготовки к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующая информация выложена на официальных ресурсах клуба.

Хоккеисты казанской команды соберутся в Казани 31 июля, где до 2 августа будут проходить медосмотр. С 3 числа месяца «Ак Барс» начнет тренировки к сезону, в ходе которого проведет пять контрольных поединков и примет участие в одном предсезонном турнире.

6 августа, «Нефтяник» — «Ак Барс» (в Альметьевске)

14 августа, «Ак Барс» — «Нефтехимик» (Казань)

19 августа, «Лада» — «Ак Барс» (Тольятти)

22 августа, «Динамо» — «Ак Барс» (Москва)

25 — 26 августа, турнир им. Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге

30 августа, «Нефтехимик» — «Ак Барс» (Нижнекамск)

«Ак Барс» в новом сезоне КХЛ стартует 6 сентября матчем в Магнитогорске с «Металлургом». Первый домашний поединок казанская команда проведет 10 сентября против «Автомобилиста».

В минувшем сезоне «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина финишировал пятым на Востоке в регулярном чемпионате КХЛ и дошел до второго раунда плей-офф.

Зульфат Шафигуллин