Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав сироты в Татарстане
С 2017 года сирота стоит в очереди на обеспечение жильем
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав сироты из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Татарстанец обратился в Информационный центр СК России. С 2017 года сирота стоит в очереди на обеспечение жильем. Суд ранее вынес решение в пользу молодого человека, но до настоящего времени его права не были реализованы.
Кроме того, мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка и вынужден арендовать квартиру за свой счет. Многочисленные обращения в компетентные органы не дали результатов.
В СУ СК России по Татарстану по обращению организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по республике Валерию Липскому доложить о ходе и результатах проверки.
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