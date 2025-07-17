Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав сироты в Татарстане

С 2017 года сирота стоит в очереди на обеспечение жильем

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав сироты из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанец обратился в Информационный центр СК России. С 2017 года сирота стоит в очереди на обеспечение жильем. Суд ранее вынес решение в пользу молодого человека, но до настоящего времени его права не были реализованы.

Кроме того, мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка и вынужден арендовать квартиру за свой счет. Многочисленные обращения в компетентные органы не дали результатов.

В СУ СК России по Татарстану по обращению организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по республике Валерию Липскому доложить о ходе и результатах проверки.



Дарья Сайфиева