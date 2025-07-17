Минниханов — молодежи: «Мы многому учимся у вас»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии XIII Международного образовательного форума «Летний кампус президентской академии», который проходит на территории комплекса «Свияжские холмы». Тема форума в этом году — «Герои нашего времени».

В этом году в мероприятии принимают участие около 200 студентов из разных регионов России и 15 стран мира.

Минниханов, приветствуя участников, подчеркнул, что летний кампус является эффективной площадкой для обмена знаниями и опытом.

— Такая форма работы очень полезна. Не только для вас, но и для нас. Мы многому учимся у вас. Форум показывает очень позитивные результаты. Будущее — за вами! — заявил раис Татарстана.

Он отметил приоритетное внимание, которое республика уделяет молодежным проектам, поддержке молодых талантов и развитию системы образования. Раис РТ также отметил актуальность темы форума — «Герои нашего времени». Он подчеркнул героизм бойцов из Татарстана в зоне СВО и большую поддержку, оказываемую им и их семьям.

— Самое главное — мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще, — подчеркнул Рустам Минниханов, добавив, что примером для него всегда был первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В ходе сессии раис Татарстана затронул тему международной обстановки, отметив безуспешность попыток изолировать Россию, подтверждением чему стало успешное проведение саммита БРИКС в Казани.

XIII Международный образовательный форум «Летний кампус президентской академии» проходит с 13 по 18 июля и включает в себя образовательную программу, культурно-ознакомительные мероприятия и экскурсии. Итогом работы станет создание документального фильма «Герои нашего времени».

Рената Валеева