Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Фото: Дарья Пинегина

Банк России опубликовал уточненные критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Соответствующее указание, зарегистрированное Минюстом, устанавливает более строгие требования к размеру дохода, но предлагает альтернативные пути получения статуса, комбинируя различные критерии.

Согласно новым правилам, размер дохода как самостоятельный критерий для получения статуса квалифицированного инвестора должен составлять не менее 12 млн рублей в год за последние два года. При этом доход от продажи недвижимости учитываться не будет.

Вместе с тем ЦБ предусмотрел возможность снижения этого требования до 6 млн рублей в год при условии сочетания дохода с другими критериями, такими как усложненное тестирование, определенное образование или ученая степень.

В отношении образовательного критерия, вместо действовавшего ранее требования о наличии высшего экономического образования, устанавливается перечень конкретных специальностей и направлений подготовки, признаваемых достаточными. Например, квалифицированным инвестором можно будет стать, имея образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и средний годовой доход в размере 6 млн рублей. Также в список учитываемых сертификатов добавлены международные сертификаты, используемые для инвестиционных советников.

Параметры имущественного критерия пока остаются без изменений: минимальный размер активов, которыми должен владеть претендент, составляет 12 млн рублей. Однако с 1 января 2026 года он возрастет до 24 млн рублей. В случае комбинации с другими критериями требования будут снижены вдвое — до 6 миллионов и 12 миллионов рублей соответственно.

Накануне Центробанк представил Кодекс ответственного инвестирования. Его цель — стимулировать институциональных инвесторов к более активному участию в корпоративном управлении акционерных обществ.



Рената Валеева