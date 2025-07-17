АТОР опровергла информацию о «расстреле» за купание у военной базы в Египте

Фото: Рената Валеева

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о том, что российских туристов в Египте заселили в отель с видом на военную базу и запретили купаться под угрозой применения оружия.

Ранее в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что туристы из России, отдыхающие в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе, «не могут ходить на пляж и купаться в море» из-за расположенной рядом «военной базы» и постоянного патрулирования.

— По словам туроператоров, как это часто бывает, ситуация не соответствует действительности, — говорится в сообщении АТОР, пишет РИА «Новости».



Рената Валеева