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Умер режиссер Юрий Кара

12:42, 17.07.2025
Умер режиссер Юрий Кара
Фото: скриншот видео "Кинорежиссер Юрий Кара — о разброде и шатании в рядах творческой интеллигенции" на RuTube

Умер режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. О кончине кинематографиста сообщила киножурналист Наталья Боброва.

Юрий Кара известен как режиссер таких фильмов, как «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита», «Интересные мужчины», «Я — кукла», «Звезда эпохи», «Королёв», «Репортёры», «Гамлет. XXI век», «Главный».

Рената Валеева

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