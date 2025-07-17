Умер режиссер Юрий Кара
Умер режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. О кончине кинематографиста сообщила киножурналист Наталья Боброва.
Юрий Кара известен как режиссер таких фильмов, как «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита», «Интересные мужчины», «Я — кукла», «Звезда эпохи», «Королёв», «Репортёры», «Гамлет. XXI век», «Главный».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».