Сабурская переизбрана на пост уполномоченного по правам человека в Татарстане

Фото: Евгения Осипова

Сария Сабурская вновь назначена уполномоченным по правам человека в Татарстане. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты на 11-м заседании Госсовета.

Представляя кандидатуру Сабурской, помощник раиса республики Тимур Нагуманов подчеркнул значимость института уполномоченного в правовом государстве и отметил ее профессионализм в этой сложной сфере.

— Это действительно сложная работа, где необходимо найти справедливый баланс интересов между отдельной личностью и государством, между правами конкретного человека и общественными потребностями. Данная задача требует особого мастерства, деликатности, гибкости, понимания правовых и социальных процессов, и Сария Харисовна на практике доказала, что умеет профессионально и очень качественно справляться с этой задачей, — заявил Нагуманов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также отметил конструктивное взаимодействие Сабурской с депутатами, государственными и местными органами власти, институтами гражданского общества, что позволяет оперативно реагировать на обращения граждан.

— Активная гражданская позиция, повышенная требовательность к себе и многолетний опыт Сарии Харисовны как профессионального деятеля в сфере защиты прав человека делает ее кандидатуру крайне рекомендованной, — добавил Нагуманов.

Помощник раиса Татарстана также сообщил, что работа Сабурской высоко оценена на федеральном уровне и ее кандидатура согласована с уполномоченным по правам человека в России.

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» она рассказала, с какими проблемами к ней чаще всего приходили татарстанцы.

Рената Валеева