Набережные Челны вошли в число лидеров по темпам роста рынка аренды жилья в России

Фото: Максим Платонов

Рынок аренды жилья в Набережных Челнах вошел в число лидеров по темпам роста рынка аренды жилья в России по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Александра Цыганова, пишет РИА «Новости».

В целом по России средний бюджет на аренду квартиры в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, что на две тысячи больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (72,9%).

— По темпам роста — Севастополь, Хабаровск, Набережные Челны, Барнаул, Нижневартовск, — отмечается в исследовании.

Наряду с этим, Набережные Челны также вошли в число наиболее развитых рынков аренды, наряду с Москвой, Хабаровском, Севастополем, Барнаулом, Новосибирском, Ставрополем, Нижневартовском, Тольятти и Владивостоком.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики связывают рост рынка аренды в Набережных Челнах с развитием промышленности, привлечением квалифицированных специалистов и ростом населения города. Кроме того, свою роль играет и общая тенденция к увеличению стоимости аренды жилья по всей стране.

При этом, по данным исследования, количество желающих снять жилье на длительный срок упало на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Исследование проанализировало рынки аренды жилой недвижимости в российских городах с населением более 250 тысяч человек за первое полугодие 2025 года.

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Рената Валеева