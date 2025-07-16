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В акватории Казани 2 августа запретят движение маломерных судов

21:41, 16.07.2025

Ограничение вводится во время проведения авиационного праздника «Я выбираю небо»

В акватории Казани 2 августа запретят движение маломерных судов
Фото: Мария Зверева

На реке Казанке в столице Татарстана запретят движение маломерных судов 2 августа. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничение вводится во время проведения авиационного праздника «Я выбираю небо».

Запрет будет действовать 2 августа с 12:00 до 20:00.

Он будет касаться парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Передвигаться на маломерных судах нельзя будет от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

Дарья Сайфиева

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