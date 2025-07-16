Три главных арбитра из Татарстана будут работать на матчах РПЛ и ФНЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) представил список судей для обслуживания матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В их число вошли три главных арбитра из Татарстана. Матчи РПЛ сможет судить Ранэль Зияков из Набережных Челнов. На игры ФНЛ заявлены судьи из Казани Герман Коваленко и Игорь Захаров.

Все три арбитра являются выпускниками Школы футбольного арбитра при Федерации футбола Республики Татарстан.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем между московским «Динамо» и «Балтикой» из Калининграда.

Зульфат Шафигуллин