16 россиян, включая татарстанских теннисисток, выступят в основной сетке US Open

Фото: Динар Фатыхов

В основной сетке Открытого чемпионата США 2025 года выступят 16 российских теннисистов, среди которых и две представительницы Татарстана — Вероника и Полина Кудерметовы, пишет РИА «Новости». Напомним, что Вероника выиграла Уимблдон в парном разряде.

В мужском одиночном разряде Россию будут представлять четыре игрока: Андрей Рублев (10-й в мире), Даниил Медведев (14), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).

Среди женщин на турнире сыграют 12 российских теннисисток, включая первую ракетку России Мирру Андрееву (5), Диану Шнайдер (15) и Екатерину Александрову (16). Также в основной сетке окажутся Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (42), Анна Калинская (47), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (69), Анна Блинкова (79) и Анастасия Захарова (82).



Анастасия Фартыгина