Офисные работники раскрыли главные статьи расходов на работе: еда, напитки и такси

Фото: Михаил Захаров

Более половины офисных работников (52%) признались, что больше всего денег тратят на обеды. В тройку главных статей расходов также вошли прохладительные напитки (29%) и транспортные расходы на дорогу до работы (23%). Исследование проведено группой «Ренессанс Страхование» совместно с сервисом «Работа.ру» среди 3,3 тысячи жителей крупных городов России.



Большинство офисных сотрудников (39%) тратят до 500 рублей в день. Треть опрошенных укладываются в сумму от 500 до 1 000 рублей, каждый шестой — от 1 000 до 2 000 рублей. Около 12% работников тратят на работу более 2 000 рублей ежедневно.

Почти половина опрошенных (41%) хотели бы сократить траты, но не могут отказаться от привычных покупок. Треть респондентов (33%) считают свои расходы оправданными, а 26% планируют оптимизировать бюджет.

Исследование выявило интересную закономерность: треть офисных работников (36%) отметили увеличение расходов летом. При этом 50% не заметили сезонных колебаний в тратах, а 8% сообщили о снижении расходов в летний период.

Опрос показал, что для большинства офисных сотрудников важны: обеденные прогулки (47%), прохладительные напитки (39%), кофе (28%) и перекуры на свежем воздухе (16%).



Юлия Галаничева, управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование», отметила важность дополнительных сервисов для сотрудников. Крупные компании предоставляют доступ к врачам, психологам и массажистам прямо в офисе, что положительно влияет на здоровье и настроение коллектива.



Дмитрий Зайцев