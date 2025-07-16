Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за оскорбление прокурора
Стамбульский суд вынес приговор арестованному оппозиционному мэру города Экрему Имамоглу по делу об оскорблении местного прокурора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Habertürk из зала суда, Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.
Телеканал также сообщил, что на вердикт суда будет подана апелляция.
Решение суда не предусматривает запрета на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.
Судебные слушания проходили в стамбульской тюрьме Силиври, где Экрем Имамоглу содержится после ареста в марте по обвинению в коррупции. В заседании суда приняли участие лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, поддерживающий Имамоглу, и адвокаты мэра.
Дело в отношении Имамоглу было возбуждено в конце января после его резких высказываний в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека, которые прокуратура расценила как оскорбление должностного лица. Изначально прокуратура Стамбула требовала для него до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы и запрет на политическую деятельность.
Экрем Имамоглу, впервые избранный мэром Стамбула в 2019 году, был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта. После его задержания в Турции прошли массовые акции протеста, организованные оппозицией. НРП регулярно проводит митинги в защиту Имамоглу и сбор подписей за проведение досрочных президентских выборов и в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты от оппозиции.
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