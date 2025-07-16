Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за оскорбление прокурора

Фото: Максим Платонов

Стамбульский суд вынес приговор арестованному оппозиционному мэру города Экрему Имамоглу по делу об оскорблении местного прокурора. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Habertürk из зала суда, Имамоглу приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.

Телеканал также сообщил, что на вердикт суда будет подана апелляция.

Решение суда не предусматривает запрета на политическую деятельность, на чем настаивало обвинение.

Судебные слушания проходили в стамбульской тюрьме Силиври, где Экрем Имамоглу содержится после ареста в марте по обвинению в коррупции. В заседании суда приняли участие лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, поддерживающий Имамоглу, и адвокаты мэра.

Дело в отношении Имамоглу было возбуждено в конце января после его резких высказываний в адрес стамбульского прокурора Акына Гюрлека, которые прокуратура расценила как оскорбление должностного лица. Изначально прокуратура Стамбула требовала для него до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы и запрет на политическую деятельность.

Экрем Имамоглу, впервые избранный мэром Стамбула в 2019 году, был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта. После его задержания в Турции прошли массовые акции протеста, организованные оппозицией. НРП регулярно проводит митинги в защиту Имамоглу и сбор подписей за проведение досрочных президентских выборов и в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты от оппозиции.

Рената Валеева