«Ъ»: в России зафиксирован рост заболеваемости менингококковой инфекцией

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В России наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, сообщает «Коммерсантъ». Издание связывает увеличение случаев заболевания с трудовой миграцией.

— Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан, — сказано в тексте.

Отмечается, что ранее менингококковая инфекция поражала преимущественно детей, однако в последнее время все чаще фиксируются случаи заболевания среди взрослых. При этом риск летального исхода при данном заболевании остается высоким.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Менингококковую инфекцию вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Инфекция передается воздушно-капельным путем и характеризуется высокой скоростью распространения. Бактерия попадает в организм через носоглотку, где образует капсулу.

Инфекция циркулирует в популяции круглый год, однако обычно уровень заболеваемости повышается в период с февраля по апрель.

Первые симптомы, как правило, проявляются через один-три дня после заражения. К ним относятся резкое повышение температуры до 38—39 градусов, воспаление миндалин и носоглотки. Классическим симптомом менингококковой инфекции является острая головная боль и перенапряжение мышц, вплоть до судорог.

Депутаты Госдумы намерены до конца 2026 года разработать законодательные изменения, направленные на включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок.

Рената Валеева