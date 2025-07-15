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Госдума планирует включить вакцинацию от менингококка в нацкалендарь прививок

12:58, 15.07.2025
Госдума планирует включить вакцинацию от менингококка в нацкалендарь прививок
Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы намерены до конца 2026 года разработать законодательные изменения, направленные на включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев, пишет ТАСС.

ВОЗ рекомендовала включить в национальные календари прививок пять новых вакцинаций, среди которых «наиболее важной» является именно прививка против менингококка.

Парламентарий подчеркнул актуальность вакцинации от менингококковой инфекции, объясняя это частыми вспышками заболевания в «скученных коллективах», таких как университеты, общежития, воинские части и другие места массового скопления людей.

Румянцев также отметил, что многие страны уже выполнили рекомендации ВОЗ и включили массовую вакцинацию против менингококковой инфекции в свои национальные календари. Говоря о ситуации в стране, депутат указал, что Россия до сих пор этого не сделала, в том числе из-за отсутствия отечественной вакцины, которая отвечала бы всем требованиям.

Молодой человек из Нижнего Новгорода скончался от менингита после того, как врачи не смогли своевременно поставить правильный диагноз.

Рената Валеева

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