Госдума планирует включить вакцинацию от менингококка в нацкалендарь прививок
Депутаты Госдумы намерены до конца 2026 года разработать законодательные изменения, направленные на включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Александр Румянцев, пишет ТАСС.
ВОЗ рекомендовала включить в национальные календари прививок пять новых вакцинаций, среди которых «наиболее важной» является именно прививка против менингококка.
Парламентарий подчеркнул актуальность вакцинации от менингококковой инфекции, объясняя это частыми вспышками заболевания в «скученных коллективах», таких как университеты, общежития, воинские части и другие места массового скопления людей.
Румянцев также отметил, что многие страны уже выполнили рекомендации ВОЗ и включили массовую вакцинацию против менингококковой инфекции в свои национальные календари. Говоря о ситуации в стране, депутат указал, что Россия до сих пор этого не сделала, в том числе из-за отсутствия отечественной вакцины, которая отвечала бы всем требованиям.
Молодой человек из Нижнего Новгорода скончался от менингита после того, как врачи не смогли своевременно поставить правильный диагноз.
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