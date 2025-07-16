Попытки зайти в Instagram* и Facebook* не будут штрафоваться в России
Российским пользователям не будут грозить штрафы за попытки доступа к заблокированным приложениям Instagram* и Facebook* после принятия новых поправок в КоАП. Об этом сообщил первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, сообщает РИА «Новости».
Сенатор пояснил, что штрафы будут назначаться только за намеренный поиск и доступ к материалам, внесенным Минюстом в список экстремистских по решению суда. Просмотр страниц и материалов иностранных агентов также не будет считаться нарушением, если не преследуется цель найти и изучить запрещенный контент.
— Речь идет о том, что сам факт попытки зайти в заблокированное приложение или на заблокированный сайт не будет являться административным правонарушением, — подчеркнул Артем Шейкин.
Данное разъяснение последовало после внесения пакета поправок в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения, связанные с нарушением доступа к информации, на рассмотрение Госдумы. Комитет Госдумы по госстроительству уже одобрил данный пакет поправок.
В случае принятия поправок, размер штрафа за намеренный поиск экстремистских материалов составит от 3000 до 5000 рублей.
Справка
* запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
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