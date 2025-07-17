Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +27 градусов

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов и выше, в западных районах — от +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина