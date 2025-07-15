В РФС объяснили, почему не было аншлага в матче за Суперкубок в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили, почему матч за Суперкубок России по футболу в Казани не собрал аншлага на стадионе. Игру между «Краснодаром» и ЦСКА посетили 34 677 зрителей при вместимости «Ак Барс Арены» 39 тысяч мест.

— Результат хороший, чуть‑чуть недобрали до максимума вместимости. Факторов несколько и один из них — очень жаркая погода, установившаяся на неделе в Казани. Температура доходила до +36 градусов, думаю, это сказалось на посещаемости, — заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на отсутствие аншлага на стадионе, в РФС считают удачным организацию Суперкубка в Казани. Терешин поблагодарил Татарстан за проведение титульного матча.



— По настроению команд, болельщиков и гостей матча было видно, что праздник удался. РФС совместно с правительством Татарстана и титульным партнером проделали большую работу по подготовке к Суперкубку в кратчайшие сроки, — сказал Терешин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обладателями Суперкубка России по футболу в 2025 году стали футболисты ЦСКА. В решающем матче в Казани армейцы с минимальным счетом 1:0 обыграли «Краснодар». Единственный и победный гол забил защитник «красно-синих» Игорь Дивеев.



Матч в Казани собрал минимальную аудиторию на трибунах за последние четыре года. В 2023 году Суперкубок России также проходил в столице Татарстана, тогда игру между «Зенитом» и ЦСКА посетили 40 876 болельщиков. Прошлым летом событие состоялось в Волгограде, где пришли 41 984 зрителя.

Зульфат Шафигуллин