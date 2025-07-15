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В Алексеевском районе завершили ремонт Билярского музея-заповедника

16:02, 15.07.2025

Площадь территории музейного комплекса составляет 2 424 га

В Алексеевском районе завершили ремонт Билярского музея-заповедника
Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

В Алексеевском районе Татарстана закончили капитальный ремонт здания Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. Об этом сообщает Минстрой РТ.

На объекте выполнили кровельные работы, отремонтировали входную группу, цоколь, отмостки, павильон родника, нижний родник и фонтан. Также капитально отремонтированы пешеходные дорожки и металлическая лестница, состоящая из 360 ступеней.

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник был основан в 1992 году. Площадь территории составляет 2 424 га.

В его состав входят два музея, природно-ландшафтные и историко-культурные памятники, кладбище с часовней-склепом известного химика-органика A.M. Бутлерова, Дом-музей академика А.Е. Арбузова, архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ» и городища: Билярское, Балынгузское, Горкинские и Николаев-Баранские.

Дарья Сайфиева

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