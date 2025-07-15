Мишустин призвал установить точные сроки выпуска импортозамещенных Т-214

К 2027—2028 годам планируется увеличить производство самолетов Ту-214 в Казани до 20 единиц

Необходимо установить точные сроки для каждого типа воздушных судов, в том числе импортозамещенных Ту-214, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

— Хочу обратить внимание коллег, нужно установить конкретные сроки для каждого типа воздушного судна. В том числе для импортозамещенных версий хорошо известных моделей Ту-214 и Ил-96–300. Как и для других наших проектов, — отметил Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии авиационной промышленности.

Он напомнил, что для системной поддержки строительству и модернизации заводских площадей три года назад была утверждена комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года.

Напомним, что к 2027—2028 годам планируется увеличить производство казанских самолетов Ту-214 до 20 единиц.



Ранее сообщалось, что казанский самолет Ту-214, выпускаемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), успешно проходит сертификационные испытания. На данный момент выполнено 40 полетов, из которых 14 состоялись всего за последний месяц.



Дарья Сайфиева