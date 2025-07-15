Налоговая сможет списывать долги без суда уже с ноября 2025 года

Эксперты предрекают незначительный, но все-таки рост количества дел по этим вопросам

Фото: Динар Фатыхов

«Без суда и следствия»

С начала ноября 2025 года в России изменится порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать долги без обращения в суд — при условии, что налогоплательщик не будет оспаривать начисления. Налоговая служба будет направлять уведомления о долгах через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ФНС.

Если гражданин не погасит задолженность и не подаст возражения в течение месяца, инспекция примет решение о взыскании. Сначала ФНС попытается списать средства со счетов должника. При недостатке средств дело будет передано судебным приставам для взыскания через имущество.

— Если вы не ответите на уведомление налоговой в течение 30 дней, она больше не отправит дело в суд, а просто спишет спорную сумму. И тут вам придется потратить не один месяц для возврата ошибочно списанных средств, — заметила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как следствие — небольшой рост налоговых споров

В случае подачи возражений со стороны налогоплательщика процесс перейдет в судебное русло, как это происходит сейчас. При этом сохраняются все существующие гарантии: защита от списания средств в размере прожиточного минимума и запрет на арест определенного имущества.

— Упрощение процедуры взыскания налоговых долгов направлено на снижение административных барьеров и оптимизацию работы системы. Большинство налогоплательщиков, вероятно, не будут препятствовать законным действиям налоговых органов при наличии задолженности. Что касается граждан, которые по тем или иным причинам могут оказаться без доступа к интернету (например, находясь в длительной командировке), то они, безусловно, смогут защитить свои права с помощью квалифицированных юристов, — отметил Виктор Тимохин, директор ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».

Однако важно помнить о необходимости заблаговременного решения вопросов с долгами перед отъездом, добавил эксперт. «Принцип «заплати налоги — спи спокойно» остается актуальным. Относительно возможного роста судебных разбирательств по налоговым спорам могу отметить, что определенный рост, вероятно, будет, но он не станет значительным. Это связано с тем, что физические лица чаще имеют задолженности перед банками, чем перед налоговыми органами», — заключил он.

Дмитрий Зайцев