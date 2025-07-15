Налоговая сможет списывать долги без суда уже с ноября 2025 года
Эксперты предрекают незначительный, но все-таки рост количества дел по этим вопросам
«Без суда и следствия»
С начала ноября 2025 года в России изменится порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать долги без обращения в суд — при условии, что налогоплательщик не будет оспаривать начисления. Налоговая служба будет направлять уведомления о долгах через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ФНС.
Если гражданин не погасит задолженность и не подаст возражения в течение месяца, инспекция примет решение о взыскании. Сначала ФНС попытается списать средства со счетов должника. При недостатке средств дело будет передано судебным приставам для взыскания через имущество.
— Если вы не ответите на уведомление налоговой в течение 30 дней, она больше не отправит дело в суд, а просто спишет спорную сумму. И тут вам придется потратить не один месяц для возврата ошибочно списанных средств, — заметила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
Как следствие — небольшой рост налоговых споров
В случае подачи возражений со стороны налогоплательщика процесс перейдет в судебное русло, как это происходит сейчас. При этом сохраняются все существующие гарантии: защита от списания средств в размере прожиточного минимума и запрет на арест определенного имущества.
Однако важно помнить о необходимости заблаговременного решения вопросов с долгами перед отъездом, добавил эксперт. «Принцип «заплати налоги — спи спокойно» остается актуальным. Относительно возможного роста судебных разбирательств по налоговым спорам могу отметить, что определенный рост, вероятно, будет, но он не станет значительным. Это связано с тем, что физические лица чаще имеют задолженности перед банками, чем перед налоговыми органами», — заключил он.
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