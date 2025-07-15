Росавиация вновь приостановила поиски пропавшего Ми-8Т из-за непогоды

Фото: предоставлено пресс-службой "Ростех"

Росавиация объявила о приостановке поисковой операции по обнаружению пропавшего вертолета Ми-8Т компании АПК «Взлет». Работы остановлены из-за крайне неблагоприятных метеоусловий в районе предполагаемого нахождения воздушного судна на северо-востоке Хабаровского края. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Горный ландшафт района усложняет проведение спасательных работ в условиях плохой видимости и осадков.



Напомним, вертолет Ми-8Т компании «АПК «Взлет» пропал накануне, связь с ним была потеряна в труднодоступном горном районе. Поисковая операция будет возобновлена, как только позволят метеоусловия.

Рената Валеева