В Казани водители ответят за катание пассажиров в костюме Человека-паука вне кабины авто
Казанские водители, перевозившие пассажиров в костюмах Человека-паука вне кабины автомобиля, привлечены к ответственности сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе.
Видеоролик, запечатлевший нарушение, был обнаружен в одном из мессенджеров сотрудниками полка ДПС. На кадрах видно, как два автомобиля Hyundai двигаются по улице Петербургской, а пассажиры, одетые в костюмы супергероя, находятся вне салона.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности водителей: ими оказались 26-летний житель Чистополя и 20-летний казанец.
В отношении нарушителей составлены административные материалы за семь правонарушений, в том числе: опасное вождение, перевозка пассажиров вне кабины и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. Кроме того, у казанца отсутствовал полис ОСАГО, за что также были составлены соответствующие материалы.
В июне сотрудники привлекли к ответственности водителя, устроившего опасную «покатушку» с пассажиром, переодетым в костюм Человека-паука.
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