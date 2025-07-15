В Казани водители ответят за катание пассажиров в костюме Человека-паука вне кабины авто

Фото: Динар Фатыхов

Казанские водители, перевозившие пассажиров в костюмах Человека-паука вне кабины автомобиля, привлечены к ответственности сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе.

Видеоролик, запечатлевший нарушение, был обнаружен в одном из мессенджеров сотрудниками полка ДПС. На кадрах видно, как два автомобиля Hyundai двигаются по улице Петербургской, а пассажиры, одетые в костюмы супергероя, находятся вне салона.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности водителей: ими оказались 26-летний житель Чистополя и 20-летний казанец.

В отношении нарушителей составлены административные материалы за семь правонарушений, в том числе: опасное вождение, перевозка пассажиров вне кабины и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. Кроме того, у казанца отсутствовал полис ОСАГО, за что также были составлены соответствующие материалы.

В июне сотрудники привлекли к ответственности водителя, устроившего опасную «покатушку» с пассажиром, переодетым в костюм Человека-паука.

Рената Валеева