Четырех футболистов «Рубина» проверили на допинг

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Четырех футболистов казанского «Рубина» проверили на допинг в первые шесть месяцев года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь проверило четырех игроков «Рубина» на допинг. У кого именно были взяты допинг-пробы, не сообщается.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Всего РУСАДА проверило 62 футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Больше всего допинг-проб взято в ЦСКА, где проверено десять игроков.

«Рубин» вошел в топ-6 после «Зенита» (6 футболистов), «Акрона» (6), «Динамо» Мхч (6) и «Ростова» (5). Также по четыре игрока проверены у «Ахмата», «Химок», московского «Динамо» и «Пари НН». В составе «Краснодара», ставшего чемпионом, с начала года взята лишь одна допинг-проба.



Информации об обнаружении положительных допинг-проб среди футболистов РПЛ нет.



Зульфат Шафигуллин