Казанскую теннисистку Кудерметову встретили в столице Татарстана после победы на Уимблдоне

В 6:00 в столицу Татарстана прибыл рейс с казанской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, победившей в парном турнире Уимблдона. Вместе с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс, Кудерметова завоевала свой первый титул Большого шлема и принесла России седьмую победу в парном разряде за всю историю российского тенниса.

В аэропорту Кудерметову встречали юные теннисисты, руководство Федерации тенниса РТ, глава спорткомитета Казани Линар Гарипов и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Напомним, в финале Кудерметова и Мертенс одержали победу над спортсменками с Тайваня Се Шувэй и из Латвии Алену Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 23 минуты. До Кудерметовой из россиянок в парном разряде на Уимблдоне побеждали только Елена Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году.

Для Кудерметовой это первый подобный трофей в карьере. В 2021 году она играла в финале Уимблдона вместе с Весниной, но тогда россиянки уступили как раз Мертенс и ее тогдашней напарнице Се Шувей. Для Элизе Мертенс это пятая победа из семи финалов Большого шлема в парном разряде.

Рената Валеева