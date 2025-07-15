Военная активность России и альянс с Китаем вызывают опасения у Японии

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Министерство обороны Японии выразило серьезную обеспокоенность усилением военной активности России на Дальнем Востоке, оснащением региона новейшими вооружениями, а также углублением стратегического сотрудничества Москвы с Пекином. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства — Белой книге обороны за 2025 год, который был представлен правительству во вторник.

В документе подчеркивается, что действия России в азиатско-тихоокеанском регионе вкупе с ее стратегическим партнерством с Китаем представляют собой растущую угрозу для безопасности Японии.

— Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности, — цитирует доклад РИА «Новости».

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, находясь с визитом в Пекине, заявил о неуклонном улучшении отношений между Индией и Китаем.

Рената Валеева