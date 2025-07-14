На улице Касаткина в Казани на два месяца ограничат движенение транспорта

Причина ограничения в реконструкции водопровода

Фото: Реальное время

На улице Касаткина в Вахитовском районе Казани на два месяца ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия Казани.

С15 июля по 30 сентября введут ограничение движения по ул. Касаткина на участке дороги около зданий №31/70, 25, 17, 15, 11а и в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Театральной.

С 27 по 28 сентября будет перекрыта проезжая часть по ул. Касаткина на участке от дома №13а до №13 по улице Театральной.

Причина введения ограничений в реконструкции водопровода.

Дарья Сайфиева