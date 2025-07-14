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Дональд Трамп назвал Владимира Путина «жестким человеком»

20:26, 14.07.2025

Он отметил, что переговоры с российским лидером всегда проходят приятно

Дональд Трамп назвал Владимира Путина «жестким человеком»
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «жестким человеком». Об этом сообщает РИА «Новости».

— Это доказано за многие годы. Он одурачил многих — Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня — нет, — отметил Дональд Трамп.

Он отметил, что переговоры с российским лидером всегда проходят приятно, но это не останавливает украинский конфликт.

Американский лидер ранее пообещал более жесткие санкции США против России, если прогресса в урегулировании ситуации по Украине не будет через 50 дней.

Дарья Сайфиева

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