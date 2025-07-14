Прокуратура запросила 18 лет тюрьмы для Бориса Акунина* за посты и разговор с пранкерами

Из них первые 4 года — в тюрьме, остальной срок — в колонии общего режима

Прокуратура запросила для писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заочный приговор в виде 18 лет колонии, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Из них первые 4 года — в тюрьме, остальной срок — в колонии общего режима. После освобождения ему предложено запретить на пять лет размещать материалы в интернете.

В военном суде Москвы Акунина* просят признать виновным по двум статьям: в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205 УК РФ) и в нарушении законодательства об иностранных агентах (статья 330.1 УК РФ). Суд рассматривает дело без участия обвиняемого.

Следствие вменяет писателю не менее 33 публикаций в его телеграм-канале без обязательной маркировки о статусе иноагента. Кроме того, дело о «террористической» статье связано с телефонным разговором, организованным пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили писателю, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Акунин* заявил, что поддерживает Украину, и назвал ее действия «патриотической войной». Также он оправдал атаку на Крымский мост и удары беспилотников по российским городам фразой: «А как иначе?».

В суде заслушали аудиозапись разговора. На ней Борис Акунин* говорит, что готов передавать прибыль от публичных выступлений на нужды Украины, но такая возможность ему недоступна.

В своем телеграм-канале писатель опубликовал комментарий: «Я не «не признаю мою вину». Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую».

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Екатерина Петрова