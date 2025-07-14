Пашинян вновь пригласил Макрона в Армению

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии в очередной раз пригласил французского лидера посетить Армению с государственным визитом. Этот визит, несмотря на многочисленные приглашения, до сих пор не состоялся.

— С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении, — говорится в тексте послания, опубликованном на сайте армянского кабмина.

Отмечается, что Пашинян уже неоднократно приглашал Макрона приехать в Армению, однако государственный визит президента Франции пока не состоялся.

В своем послании Пашинян также подчеркнул особую роль Франции «в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства». Он отметил, что основанные на этих ценностях и объединяющей армянский и французский народы многовековой дружбе исторические связи между Арменией и Францией имеют «ключевое значение в развитии межгосударственных отношений».

По словам премьера, благодаря неизменной приверженности Макрона эти особые отношения переросли в стратегическое партнерство, о чем свидетельствует тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

Глава армянского правительства добавил, что сотрудничество между двумя странами охватывает такие области, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект.

— Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, — заявил Пашинян.

Рената Валеева