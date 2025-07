Python уверенно лидирует, Ada возвращается в десятку: индекс TIOBE за июль

Фото: Максим Платонов

Июльский выпуск TIOBE Programming Community Index вновь показывает устойчивое лидерство Python. Его доля составляет 26,98%, что почти втрое выше ближайшего преследователя — C++ (9,80%). За ними идут C (9,65%), Java (8,76%) и C# (4,87%).

Главной неожиданностью стало возвращение Ada в десятку самых популярных языков. Этот язык занял девятое место с долей 1,77%, потеснив Fortran. Ada редко появляется в обсуждениях современных разработчиков, но по-прежнему широко используется в аэрокосмической и оборонной промышленности, где важна надежность кода.

Интересно, что современные и активно обсуждаемые языки вроде Rust, Kotlin, Dart и Julia по-прежнему не входят в топ‑10. Rust, несмотря на репутацию безопасного и производительного языка, занял лишь 17-е место. Kotlin, часто используемый для Android-разработки, — на 18-м. Это говорит о том, что хайп в СМИ и активность в IT-сообществе пока не конвертируются в массовое применение.

Delphi/Object Pascal удержался на десятом месте, что подчеркивает стабильный спрос на старые технологии, особенно в бизнес‑системах, унаследованных от предыдущих десятилетий. Go, популярный в облачной инфраструктуре и DevOps, закрепился на седьмом месте с долей 2,04%.

По данным TIOBE, рейтинг основан на объемах поиска, числе курсов, книг и активности в IT-сообществе. Он не измеряет техническое превосходство языка, но помогает понять, какие технологии используются в отрасли чаще всего. Это делает индекс полезным ориентиром для тех, кто выбирает язык для обучения или нового проекта.



Артем Гафаров