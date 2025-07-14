Ученые зафиксировали самое массивное слияние черных дыр в истории наблюдений

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Ученые зафиксировали самое крупное слияние огромных черных дыр в космосе, ставшее беспрецедентным событием для современной астрофизики. Об этом сообщает научное издание EurekAlert.

Исследователи обнаружили слияние с помощью высокочувствительных обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон, оснащенных передовыми датчиками гравитационных волн.

Феномен, получивший название GW231123, был зафиксирован еще в ноябре 2023 года. В процессе слияния две черные дыры, чьи массы превышали массу Солнца в 100 и 140 раз соответственно, начали стремительно вращаться друг вокруг друга. В результате их столкновения образовалась еще более массивная единая черная дыра.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Коллаборация обнаружила слияние самых массивных черных дыр, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн, используя обсерватории в Ханфорде и Ливингстоне. Слияние произвело конечную черную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца, — говорится в сообщении EurekAlert.

Это открытие устанавливает новый рекорд в списке зарегистрированных слияний. Отмечается, что на сегодняшний день с помощью гравитационных волн было зафиксировано около 300 подобных космических событий. До сих пор самой массивной подтвержденной двойной черной дырой, общая масса которой до слияния превышала массу Солнца в 140 раз, считалась GW190521. Новое событие GW231123 значительно превосходит этот показатель по массе конечного объекта.

Рената Валеева