Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку мирового рейтинга, стал победителем Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче 23-летний Синнер обыграл своего главного соперника, вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Поединок завершился победой итальянца в четырех сетах.

Этот титул стал первым для Синнера на травяных кортах Уимблдона. Ранее в его активе уже были победы на других турнирах «Большого шлема»: дважды на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). Стоит отметить, что в текущем сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации, связанной с употреблением стероида клостебол.

Для Карлоса Алькараса это был третий подряд финал Уимблдона. В предыдущие два года испанец неизменно становился победителем турнира, обыгрывая в финалах Новака Джоковича.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде, одержав победу над латвийкой Еленой Остапенко и тайванькой Се Шувэй со счетом 6:4, 2:6, 6:4.



Рената Валеева