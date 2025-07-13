«Ак Барс Арена» в июне приняла более 66 тысяч посетителей

Фото: Артем Дергунов

В июне «Ак Барс Арена» привлекла более 66 тыс. гостей, несмотря на отсутствие футбольных матчей. Стадион продолжал функционировать как активная городская площадка, предлагая различные мероприятия, включая открытие нового пространства для FPV-пилотов, дрифт-уикенд Ugol Drift & Meet 2025 и второй этап чемпионата РТ по эндуро «Зов предков».

Вчера на арена состоялся Суперкубок России по футболу: победа досталась ЦСКА. Московский клуб в захватывающем матче одолел «Краснодар» со счетом 1:0. Как прошла игра и что говорили после встречи ее главные герои — в репортаже «Реального времени».

В ближайшие дни на «Ак Барс Арене» также состоятся следующие матчи:

20 июля в 15.30 — «Пари НН» против «Краснодара»;

27 июля в 20.00 — «Рубин» против «Зенита».

Анастасия Фартыгина