Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай для участия в заседании ШОС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай, чтобы участвовать в заседании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед этим он провел встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи в Вонсане.

ШОС была основана в 2001 году и включает в себя Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, а также Индию, Иран, Пакистан и Беларусь. Основные цели организации — укрепление доверия между участниками, содействие сотрудничеству в различных областях и совместное обеспечение безопасности в регионе.

Накануне Лавров сообщил, что Россия и Северная Корея планируют возобновить морское сообщение, включая паромное, между двумя странами.



Анастасия Фартыгина