Кордоба: «Краснодар» — действующий чемпион, почему мы должны переживать?»

Нападающий «быков» отреагировал на поражение от ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу в Казани

Фото: Зульфат Шафигуллин

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поражении от ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча состоялась на стадионе в Казани и завершилась поражением краснодарской команды со счетом 0:1.

По ходу второго тайма прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Мозес и был удален до конца матча.

— Мы провели хороший матч, ЦСКА забил лишь со стандарта. Мои поздравления сопернику.



— Нет вопросов по удалению Мозеса?

— Это была ошибка, которую может совершить абсолютно любой футболист. Мозес — наш товарищ по команде, до этого он забил пару решающих голов. Сейчас не тот момент, чтобы смотреть на такие ошибки. Мы — действующие чемпионы, почему мы должны переживать?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Во время матча было много перепалок. Можете рассказать, что там происходило? Изменилось ли после этой игры отношение к игрокам ЦСКА в худшую сторону?

— Ничего такого, это футбол. Естественно, в игре присутствуют контакты. Футбол не тот вид спорта, где нет контактов. Абсолютно все хотят победить и иногда такое происходит.

— Луис Энрике сказал, что главные конкуренты «Зенита» — ЦСКА и «Динамо». Что думаешь об этом?

— Какой Луис Энрике, из «Зенита»? Он может говорить все что хочет, но, в конце концов, чемпионы мы, — приводит слова Кордобы корреспондент «Реального времени».

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Зенит» финишировал вторым в чемпионате, отстав от чемпиона на один балл.

Зульфат Шафигуллин