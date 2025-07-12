Экс-игрок УНИКСа Луи Лабери продолжит карьеру в испанской «Гран Канарии»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Французский форвард Луи Лабери, ранее выступавший за казанский УНИКС, станет игроком испанского баскетбольного клуба «Гран Канария». Об этом сообщает издание La Provincia.

Новый клуб Лабери выступает в чемпионате Испании (ACB) и баскетбольной Лиге Чемпионов.

Прошлый сезон для Лабери оказался омрачен многочисленными травмами, из-за которых он не смог полноценно проявить себя в составе УНИКСа. Президент УНИКСа Евгений Богачев отмечал, что восстановление Лабери после проблем со здоровьем проходит «очень медленно», и в условиях жесткой конкуренции команда не могла позволить себе ждать возвращения французского форварда в оптимальную форму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





Лабери выступал за УНИКС на протяжении трех сезонов, став чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/23 и один раз приняв участие в Матче звезд лиги (2023). За это время он в среднем набирал 8,4 очка и 5,2 подбора за игру.

Рената Валеева