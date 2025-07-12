Благотворитель Казанского Богородицкого мужского монастыря Андрей Колмаков умер в 61 год

В возрасте 61 года скончался Андрей Колмаков — известный благотворитель Казанского Богородицкого мужского монастыря и староста его монашеской общины. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии.

Колмаков родился в 1964 году и был крещен в начале 2000-х. Большое влияние на его духовное становление оказали идеи выдающихся русских религиозных философов — отца Сергия Булгакова и Николая Бердяева.

На протяжении многих лет Андрей Колмаков вносил значительный вклад в возрождение и прославление Казанской обители. В частности, на его средства была возведена часовня на месте обретения Казанской иконы Божией Матери, где сейчас располагается звонница.

Будучи историком, Колмаков стал инициатором создания и выхода в свет книги, посвященной чудотворному образу. Его усилиями также были созданы киноленты «Заступница», «Осанна» и «Святитель». Эти фильмы, повествующие о Казанской иконе Божией Матери, преподобномученице Великой Княгине Елисавете Федоровне и священномученике Патриархе Ермогене, привлекли внимание широкой аудитории благодаря участию известных российских актеров и показам по всей стране. В настоящее время велась работа над картиной о преподобном Серафиме Саровском.

Колмаков также уделял большое внимание сплочению общины Казанского Богородицкого мужского монастыря, организуя поездки для прихожан по святым местам. В митрополии особо отметили его присущую скромность, из-за которой многие его добрые дела так и остались неизвестными широкой публике.

— По-человечески нам тяжело с ним расставаться, но молимся и надеемся, что Господь примет его в Царство Небесное, поскольку Андрей Игоревич в своей жизни руководствовался Евангельскими словами: «Вера без дел мертва», — говорится в сообщении Татарстанской митрополии.

Рената Валеева