Строительство школ в Татарстане выполнено на 54%, детских садов — на 42%

В Татарстане продолжается активное строительство объектов социальной инфраструктуры. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин представил доклад о ходе работ на совещании в Доме Правительства.

По отрасли образования ведется строительство 13 объектов, восемь из которых — общеобразовательные учреждения. Строительно-монтажные работы по школам выполнены на 54%, а по пяти детским садам — на 42%.

В рамках программ, реализуемых совместно с Министерством по делам молодежи, возводятся 11 объектов: три молодежных центра с готовностью 55% и восемь детских оздоровительных лагерей, входящих в республиканскую программу, с готовностью 40%.

Список спортивных объектов включает в себя 23 сооружения. Крупнейшим из них является Центр развития футбола, готовность которого составляет 43%. На строительстве четырех футбольных манежей подрядчики завершили 63% строительно-монтажных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство четырёх объектов отрасли «Культура».

На строительстве двух многофункциональных центров и реконструкции районного дома культуры выполнение достигло 40%.

Министр также сообщил, что готовность Дома заботы, который строится по национальному проекту «Семья», составляет 74%.



Рената Валеева