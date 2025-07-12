Депутат Госдумы предложил учитывать мнение россиян при формировании списков на реставрацию памятников

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой привлекать жителей российских регионов к формированию списков памятников, подлежащих ремонту в упрощенном порядке. Он предложил собирать мнения граждан о значимости увековеченных в местных памятниках событий и направлять полученные данные в Министерство культуры.

— Предлагаю рассмотреть возможность запуска публичного голосования, проведения социологического среза или элементарного сбора мнений граждан для выявления тех памятников и связанных с ними событий, которые россияне считают значимыми историческими, которые связаны с судьбой конкретной семьи, города или региона. Результаты могли бы быть направлены в Минкультуры России для дополнения имеющихся списков мемориалов и памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке, — заявил Антропенко в интервью РИА «Новости».

По мнению депутата, такой подход позволит учитывать не только официальные данные, но и мнение самих россиян, для которых эти памятники зачастую имеют особое значение, будучи связанными с личной и семейной историей.

Часть Казани — территория Забулачья и Закабанья, где находятся Ямская, Ново-Татарская, Старо-Татарская, Плетеневская слободы, — кажется, уже защищена статусом исторического поселения. Однако в выстроенных друг за другом старинных домах нет-нет да и найдется такое примечательное здание, которое еще не находится под охраной. «Реальное время» приводит в своем обзоре эти неочевидные объекты.

Рената Валеева