Пять человек пострадали в ДТП за минувшие сутки на дорогах Казани

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек. Обошлось без погибших. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Среди инцидентов с пострадавшими зафиксированы:

Один наезд на стоящее транспортное средство, причиной которого, по предварительным данным, стало несоблюдение скоростного режима.

Столкновения, спровоцированные, в частности, выездом на запрещающий сигнал светофора и несоблюдением безопасной дистанции.

Одно опрокидывание транспортного средства, произошедшее в результате резкого торможения.

Всего за минувшие сутки в дежурные части и диспетчерские службы поступило 184 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе рейдов и патрулирования инспекторами ГАИ были задержаны девять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, выявлены четыре водителя, не имеющих права управления ТС.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены четыре водителя мотоциклов и три гражданина, управлявших электросамокатами.

Депутаты Татарстана внесли в Госсовет РТ законопроект о запрете продажи бензина несовершеннолетним.



Рената Валеева