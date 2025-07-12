Пять человек пострадали в ДТП за минувшие сутки на дорогах Казани
За прошедшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек. Обошлось без погибших. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Среди инцидентов с пострадавшими зафиксированы:
- Один наезд на стоящее транспортное средство, причиной которого, по предварительным данным, стало несоблюдение скоростного режима.
- Столкновения, спровоцированные, в частности, выездом на запрещающий сигнал светофора и несоблюдением безопасной дистанции.
- Одно опрокидывание транспортного средства, произошедшее в результате резкого торможения.
Всего за минувшие сутки в дежурные части и диспетчерские службы поступило 184 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях.
В ходе рейдов и патрулирования инспекторами ГАИ были задержаны девять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, выявлены четыре водителя, не имеющих права управления ТС.
За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены четыре водителя мотоциклов и три гражданина, управлявших электросамокатами.
Депутаты Татарстана внесли в Госсовет РТ законопроект о запрете продажи бензина несовершеннолетним.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».